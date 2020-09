Calcio, allenamento congiunto: il Camporosso scende in campo contro l’Atletico Argentina

Camporosso. L’Unione Sportiva Camporosso continua la preparazione in vista della prossima stagione. Questa sera alle 20 presso il “Comunale” di Camporosso la squadra scenderà in campo per un allenamento congiunto contro l’Atletico Argentina.

«Un test importante per portare avanti il lavoro di mister Luci, mettere in pratica movimenti provati in allenamento e cominciare a prendere il ritmo partita – scrive la società sui social – Fondamentale sarà la concentrazione e lo spirito di sacrificio per un campionato difficile come quello della Promozione».

L’allenamento congiunto rispetterà le normative anti Covid-19.