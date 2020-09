Cadetti, grandi soddisfazioni per la Foce Sanremo ai campionati regionali

Sanremo. Weekend di grandi successi e soddisfazioni per i cadetti della Foce Sanremo che ai campionati regionali si sono distinti in prestazioni eccellenti. Cinque gli atleti hanno ottenuto la qualificazione in diverse discipline ai campionati italiani di Forlì in programma il 3 e 4 ottobre.

Alessia Laura si impone sui 1000m (3.08.76), gara in solitaria con condizioni meteo avverse, e conquista la medaglia d’argento sui 300 m (43.03) dopo un avvincente duello. Simone Enotarpi si distingue nelle gare veloci: vittoria sui 100 ostacoli (15.43), dove ottiene il passaporto per Forlì, ed uno splendido terzo posto negli 80m con 9,92. Salti di qualità che valgono la qualificazione agli italiani per Gabriele Avagnina in alto, sopra l’asticella con 1.83 m, e per Nicole Crescente, nel salto in lungo (5.04 m). Ottimo lancio del martello di Igor Perilli (31.34) che, con la sua vittoria, completa la lista dei convocati.

Di assoluto rilievo le prestazioni degli altri focini in gara: da Andrea Guazzoni, secondo nei 1000 metri con l’ottimo tempo di 3:02, a Mattia Fusco, argento nel lancio del giavellotto. Ancora in evidenza Marta Paonessa quarta negli 80 ostacoli, Emanuel Bashmeta in finale nel salto in lungo, Antonio Genova finalista negli 80 m e Lucarelli quinto nel salto in alto.