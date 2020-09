Cade con la bici in un dirupo a Tavole: intervento dei vigili del fuoco

Imperia. Intervento dei vigili del fuoco in località la Pistuna a Tavole per soccorrere una persona caduta con la bici in un dirupo.

Un escursionista mentre stava percorrendo una strada sterrata, perdendo l’equilibrio, è caduto fuoristrada scivolando in un dirupo di circa 20 metri. Non riuscendo a risalire da solo ha chiamato il 115 per essere aiutato.

Le sue condizioni non sembrano essere critiche.