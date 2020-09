Bussana Vecchia, una sedia per i candidati alle Regionali. Gli artisti: «Diteci cosa pensate di noi»

Sanremo. «Diteci cosa pensate di noi, della nostra comunità e dell’impegno che abbiamo speso in questi decenni per salvare Bussana Vecchia dalla rovina definitiva». E’ questa la provocazione lanciata dagli artisti della frazione matuziana terremotata, in questi ultimi giorni tornati a essere in subbuglio, dopo che una sentenza del tribunale di Genova ha condannato una storica “resiliente” a lasciare la propria casa occupata entro i prossimi 5 mesi.

Con una sedia, su cui sopra trovano spazio i nomi di tutti i candidati presidente, la comunità di Bussana Vecchia chiama i candidati alle Regionali a farsi avanti per spiegare da che parte stanno e da che parte staranno se eletti al consiglio regionale, tra le pretese dello Stato e quelle dei residenti. La sedia è esposta in bella vista all’ingresso del borgo e attende che qualcun altro, oltre al candidato presidente Ferruccio Sansa, si faccia vivo qui prima della fine della campagna elettorale.