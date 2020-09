Sanremo. Ferruccio Sansa è il primo candidato alla presidenza della Regione Liguria a rispondere all’appello lanciato ieri dagli artisti di Bussana Vecchia.

Questa sera, il leader della coalizione di centrosinistra, formata principalmente da PD e M5S, ha visitato i “resilienti” che abitano il borgo terremotato.

Foto 3 di 3





Soltanto l’altro ieri, una sentenza del tribunale di Genova con la quale veniva condannata una storica residente a lasciare la casa entro 5 mesi, aveva gettato nel panico la comunità che a partire dagli anni ’60 ha contribuito in maniera sostanziale a salvare quel che rimaneva della frazione.

Sansa, arrivato verso le 20:30, ha ascoltato le motivazioni dei residenti non conoscendo quasi nulla della realtà di Bussana Vecchia. Interpellato per capire il suo pensiero sulla vicenda, il candidato ha dichiarato: “Se vinciamo le elezioni, mi impegno a costituire un tavolo di confronto con la comunità degli artisti. Credo che queste persone abbiano speso tanto della propria vita per Bussana Vecchia e sia motivo di grande dolore per loro doverla lasciare”.