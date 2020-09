Ventimiglia. Concluso a Passignano sul Trasimeno il Campionato Italiano, classe “L’Equipe”. A rappresentare l’estremo Ponente Ligure sei equipaggi appartenenti al Circolo Velico Ventimigliese, diretti dell’istruttore Alessio Lorenzi e del suo vice Samuel Manno.

Le tre giornate di regate sul lago Trasimeno sono state caratterizzate da condizioni meteorologiche sfavorevoli le quali hanno messo a dura prova i piccoli regatanti. Vento forte e piogge non hanno comunque impedito di svolgere le prove necessarie per assegnare i titoli italiani per le classi “L’Equipe Under 12” e l’ “Equipe Evolution”.

Foto 3 di 3





Brillante risultato per il C.V.V. grazie alla vittoria di Francesca Pittaluga e Lorenzo Rolando, classe Under 12. Su quattro regate disputate i due riescono ad imporsi per ben tre volte, una conduzione di gara costante che gli permette di conquistare la prestigiosa Coppa del Presidente.

Di seguito l’equipaggio in rosa composto da Asia Satta e Ginevra Pittaluga, le quali dopo una partenza al di sotto delle loro capacità recuperano posizioni guadagnandosi una 4° posizione finale. Infine i più piccoli del gruppo e alla loro prima esperienza in coppia, Ian Scialli e Federico Marilli. I due, dopo un esordio a dir poco rocambolesco riescono a strappare un secondo posto nell’ultima regata della terza giornata di gara che gli vale una ottava posizione in classifica generale.

In classe “L’Equipe EVO” lotta serrata per l’equipaggio composto da Matilde Piombo e Filippo Lorenzi. I due affiatati atleti hanno combattuto fieramente in tutte le regate con avversari di alto livello, concludendo il Campionato in 5° posizione assoluta.

9° posto e premio speciale della giuria per il fair play dimostrato dall’equipaggio composto da Gabriele Marilli e Martina Zandonella, quale esempio di sportività dimostrata durante una protesta. I due infatti rendendo inservibile una barca avversaria a causa di una collisione, una volta a terra si sono offerti di dare la propria barca all’equipaggio colpito per continuare la regata. Riparata in loco, questo ha permesso ad entrambe gli equipaggi di proseguire la lotta tra le acque umbre.

Poco distanti dai neo-corsari, Filippo Ascalone e Giancarlo Noris. L’equipaggio non si è risparmiato e ha dato prova che il tempo speso negli allenamenti portati avanti nel poco tempo a disposizione dalla fine del lock-down ha fruttato al meglio.

I risultati conseguiti dal Circolo Velico Ventimiglia premiano dunque gli sforzi compiuti in Umbria dai dirigenti e dagli istruttori, quest’ultimi sempre attenti nell’infondere sicurezza ed educazione sportiva a tutti i piccoli agonisti.

Anche la recente scommessa di una azienda lombarda del settore digitale, nel sostenere il C.V.V. con la donazione di alcune vele di ultima tecnologia riceve un riscontro vincente, evidenziando la fondamentale relazione tra simpatizzanti ed enti attivi nella diffusione dello sport, veri e propri punti di riferimento per l’educazione e l’aggregazione dei giovani sul nostro territorio.

L’appuntamento è ora per la regata di fine stagione, in programma a Ventimiglia il 27 settembre prossimo.