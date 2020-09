Bordighera. Un uomo di circa 30 anni, che minacciava di suicidarsi, lanciandosi sotto un treno, è stato salvato dall’intervento dei carabinieri di Bordighera, di un equipaggio di Ponente Emergenza e del personale del 118.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passeggeri, che hanno visto il giovane aggirarsi sulla banchina del secondo binario della stazione di Bordighera e manifestare chiari intenti suicidi.

Per evitare la tragedia, i soccorritori si sono precipitati sul posto e hanno fermato il giovane prima che fosse troppo tardi.

Lo scorso 13 agosto, la stazione ferroviaria della Città delle Palme era stata teatro di un dramma: un uomo di circa 60 anni si era lanciato sotto un convoglio in corsa. Per lui non c’era stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, era morto sul colpo.

Foto 2 di 2



Nel tardo pomeriggio di oggi, invece, un dramma analogo è stato evitato: il trentenne soccorso è stato accompagnato all’ospedale di Imperia dove i medici stanno valutando le sue condizioni.