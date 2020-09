Bordighera. A una settimana dal far west di sabato scorso in piazza della stazione, i vandali sono tornati a colpire a Bordighera. Nella notte appena trascorsa, ignoti hanno preso di mira le auto parcheggiate in piazzale Raul Zaccari, nell’area retrostante la stazione ferroviaria.

Almeno due le vetture alle quali sono stati spaccati gli specchietti. Ad altre macchine sono stati staccati i tergicristalli. Divelti e rovesciati tutti i dissuasori che delimitano il passaggio pedonale che conduce al parcheggio.

Sabato centinaia di giovanissimi avevano creato scompiglio in città. In preda ai fumi dell’alcol alcuni di loro hanno sfondato a calci la porta a vetri della stazione. Altri hanno gettato a terra e danneggiato uno scooter. Bottiglie di alcolici e vetri rotti tappezzavano le strade. Per calmare gli animi oltre ai carabinieri di Bordighera, che si sono trovati un’auto circondata dai giovani, sono intervenuti i militari di Ventimiglia e diverse pattuglie della polizia di Stato.