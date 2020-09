Bordighera, tornano i laboratori autostima dell’Associazione Noi4You

Bordighera. È con grande piacere che lo Sportello di Ascolto e Aiuto contro la violenza Noi4You torna con le serate dedicate al Laboratorio dell’Autostima nuovamente di presenza. Come sempre l’appuntamento è fissato ogni primo giovedì del mese alle 21 presso la Croce Rossa di Bordighera.

«Durante gli ultimi mesi, malgrado le restrizioni legate al Covid-19, le nostre serate non si sono mai fermate ma sono proseguite su piattaforme on-line ma, da giovedì 1 ottobre, abbiamo deciso di tornare a stare insieme alle persone sia in presenza che on-line. Poiché la serata dovrà assolutamente essere svolta secondo tutti i criteri di sicurezza per la salute di tutti, i posti saranno limitati in quanto distanziati naturalmente pertanto, chi vorrà venire di persona potrà presentarsi come di consueto nella sala sottostante la Croce Rossa di Bordighera -fino ad esaurimento posti- chi non riuscirà ad esserci potrà seguire l’evento su Zoom.

La serata verrà condotta dalla dottoressa Guendalina Donà (Psicologa – Psicoterapeuta) che ci parlerà del seguente argomento: “Siamo cambiati negli ultimi 6 mesi? Questi mesi difficili ci hanno reso persone migliori o no? Scopriamolo insieme!”. Durante la serata, come sempre, sarà possibile approfondire le dinamiche psicologiche sottostanti ai fenomeni trattati dialogando ed interagendo tutti insieme per crescere sempre di più! Vi aspettiamo!» – fa sapere l’Associazione Noi4You.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/4561226237?pwd=aDhuUE9lR2Fmc1Y0UXp2aG9zbjR1UT09

Meeting ID: 456 122 6237

Passcode: 322721

Il numero di telefono sempre attivo 24 ore su 24: 334 9999304.