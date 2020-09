Bordighera, riprende il laboratorio di autostima dell’associazione Noi4You

Bordighera. Ricomincia, come ormai da 5 anni, il laboratorio di autostima dell’associazione Noi4You tutti i primi giovedì del mese e per il momento online.

Questa volta la dottoressa Sciolla ha pensato ad un Talk show aperto a tutti, per aiutarci a star bene con noi stessi, a non vivere la solitudine con la tristezza ma, invece, a far frutto dell’individuità per crescere ed evolverci.

Il Covid con il suo lockdown ci ha obbligati ad uno stretto contatto con noi stessi e con chi era più vicino a noi. Cosa abbiamo imparato? Lo condivideremo insieme giovedì 3 settembre alle 21 tutti collegati online su Zoom.

Il link gratuito per accedere: https://us02web.zoom.us/j/4561226237?pwd=aDhuUE9lR2Fmc1Y0UXp2aG9zbjR1UT09

Meeting ID: 456 122 6237

Passcode: 322721

Il numero di telefono sempre attivo 24 ore su 24: 334 9999304.