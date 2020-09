Bordighera, prorogato appalto igiene urbana: alla Docks Lanterna fino al 31 marzo 2021

Bordighera. Il sindaco ha firmato l’ordinanza che ordina alla ditta Docks Lanterna S.p.a di proseguire fino al 31 marzo 2021 i servizi di igiene urbana nella città di Bordighera.

La società genovese, che ha come legale rappresentante e amministratore unico Santino Pesce, avrebbe dovuto terminare il servizio (già in proroga) il 30 settembre. In attesa, però, che si conosca il vincitore della gara comprensoriale da 90milioni di euro, sarà la Docks ad occuparsi dell’igiene urbana a Bordighera.

Per l’incarico, alla ditta andrà una somma mensile di euro 249.187,84 Iva esclusa.