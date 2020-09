Bordighera. Sabato 19 settembre terzo incontro con l’Autore nel Giardino del Museo Bicknell

dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Bordighera. Verrà presentato al pubblico alla presenza dell’autore, il nuovo libro curato da Pier Franco Quaglieni dedicato a Mario Pannunzio (1910-1968), giornalista e politico italiano, tra i fondatori del Partito Liberale e poi, in dissenso con la sua direzione, del Partito Radicale.

Intellettuale, pittore, critico letterario e regista fu una personalità complessa che attraversò tutta la scena culturale e politica del Novecento, immergendosi anche nell’esperienza del Movimento Federalista Europeo di Altiero Spinelli. Nel 1968 è stato fondato in suo onore a Torino l’Associazione Culturale Centro Pannunzio per iniziative di Arrigo Olivetti, Mario Soldati e Pier Franco Quaglieni, che la dirige sin dalle origini, ospite per la seconda volta al Museo Bicknell dove lo scorso anno aveva già presentato il volume dedicato a Mario Soldati, La gioia di vivere.

Dialogherà con l’autore Giuseppe Piccardo, avvocato a Savona, socio della Sezione ponentina del Centro Pannunzio, e fine conoscitore dell’argomento. La direzione del museo fa sapere che sono disponibili ancora alcuni posti. L’incontro inizierà alle 17 ed è necessario prenotare il posto telefonando al numero 0184.263601 o scrivendo all’indirizzo bicknell@istitutostudiliguri.191.it. E’ obbligatorio l’uso della mascherina.