Bordighera. Una palma è crollata in via Cornice dei due Golfi, la strada di Montenero, poco sopra la galleria del Grand Hotel del Mare a Bordighera. E’ successo nel primo pomeriggio. La pianta ha completamente invaso la carreggiata stradale, rendendo impossibile la circolazione dei veicoli.

Fortunatamente al momento del crollo non stava passando nessuno. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Bordighera e le maestranze comunali che hanno rimosso il tronco per consentire alle auto rimaste ferme in attesa dell’intervento.