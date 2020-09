Bordighera. Ha preso il via il 1° Memorial “Mimmo Cammareri”, un evento sportivo e benefico in onore di Domenico, scomparso all’inizio del mese a causa di un infarto.

I soldi che verranno raccolti durante la giornata, fortemente voluta da Dock’s Lanterna, per la quale Mimmo ha lavorato per anni, saranno utilizzati per l’acquisto di un defibrillatore che verrà donato alla Città delle Palme.

di 20 Galleria fotografica 1° Memorial “Mimmo Cammareri”









Foto 4 di 4







Otto squadre, suddivise in due gironi da quattro, da questa mattina stanno partecipando al torneo di calcio a 5, in scena al campo da calcio delle Due Strade, organizzato dall’Associazione BordiEventi per ricordare Domenico.

Il pensiero di un nipote di Mimmo, Alessandro Sparma:

Tante persone, parenti, colleghi, amici e giovani allenati e cresciuti da Mimmo hanno aderito all’evento sportivo incentrato sul calcio, sport che Domenico amava con tutto sé stesso e al quale ha dedicato gran parte della sua vita. L’evento si sta svolgendo in totale sicurezza: all’ingresso del campo i volontari della Protezione civile controllano la temperatura di ogni persona e si occupano dell’igenizzazione delle mani.

Per l’occasione era presente anche la famiglia di Mimmo. Una nipote ha scritto una lettera per lo zio: «Quale memorial migliore se non con il tuo amato calcio. Come immaginerete, io e la mia famiglia siamo ancora terribilmente scossi e con il cuore letteralmente a pezzi; è da quasi un mese che non ci diamo pace e siamo incapaci di dare una spiegazione su come sia possibile che il nostro Mimmo non ci sia più. Però, siamo qui oggi per ringraziarvi di cuore per l’ennesimo gesto di affetto che avete dimostrato, nei nostri ma soprattutto nei suoi confronti. Grazie a tutti i ragazzi che oggi hanno giocato in sua memoria, è bello vedere le varie generazioni che sono passate nei suoi tanti anni di allenamento. Grazie a Mono per aver dato il suo campo a disposizione. Grazie alla Dock’s Lanterna per aver sponsorizzato l’evento. E grazie a BordiEventi per aver pensato a tutta l’organizzazione. Come saprete, lui amava fare del bene, quindi sono sicura che ora ci stia guardando da lassù contento di vederci uniti per lui, è contento che questo evento faccia sì che venga installato un defibrillatore a suo nome nella sua amata Bordighera. Personalmente vi posso dire che, io e la mia famiglia, siamo molto fieri di questo! Perché purtroppo, Zio, sei andato via troppo presto e l’unica cosa a cui riusciamo ad aggrapparci ora è la tua memoria, che spero ti renda sempre giustizia almeno la metà di quanto meriti. Ci manchi come l’aria! Ancora grazie a tutti. Ciao Zio!»

Alla conclusione del torneo verranno assegnate le coppe del 1° Memorial in onore di Mimmo Cammareri: Coppa per la squadra prima classificata; Coppa per il capocannoniere del torneo; Coppa per il miglior portiere del torneo e Coppa per il miglior giocatore del torneo. Non mancheranno comunque gadget e premi anche per gli altri partecipanti.