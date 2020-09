Bordighera, operai trovano migranti nascosti in furgone

Bordighera. Sono saliti all’interno di un furgone, probabilmente convinti che li avrebbe portati in Francia: tre migranti, tutti irregolari, sono stati scoperti a bordo di un mezzo della ditta che sta effettuando lavori di messa in sicurezza della scuola Ruffini di via Pelloux dagli operai, che aprendo il portellone, hanno visto gli stranieri nascosti tra la merce.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri. Accertamenti sono in corso per verificare la provenienza dei tre uomini.