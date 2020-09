Bordighera in lutto, è morto Flaviano Comandi

Bordighera. La città delle palme è in lutto per la morte di Flaviano Comandi, titolare dell’agenzia Garibaldi in via Vittorio Emanuele. Socio del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, Comandi era molto conosciuto anche nell’ambiente politico cittadino anche perché la moglie, la professoressa Giannina Borelli, aveva ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale di Bordighera ai tempi della giunta Bosio.

La notizia della morte di Comandi è presto trapelata in città. Numerosi i messaggi di cordoglio e le attestazioni di stima da parte di amici e concittadini.

Sincere condoglianze alla prof Giannina e alla sua famiglia dalla redazione di Riviera24.it