Bordighera, i giorni e gli orari di apertura della Biblioteca Civica Internazionale

Bordighera. A partire dal 21 settembre 2020, la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera osserverà il seguente orario di apertura: lunedì dalle 15 alle 18, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 13.

In concomitanza saranno riaperte le sale studio e lettura. I posti sono limitati e disponibili previa prenotazione telefonica obbligatoria ai numeri 0184272400 e 0184266332.

E’ possibile la prenotazione dei testi attraverso la consultazione del catalogo on-line del Polo Interprovinciale Ligure all’indirizzo www.youlib.it. L’accesso in biblioteca sia per il prestito librario che per lo studio in sede sarà possibile solo con utilizzo della mascherina, previa igienizzazione delle mani e rilevazione della temperatura corporea che deve essere inferiore a 37,5°.