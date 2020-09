Tutto esaurito

Bordighera, grande adesione alla Giornata di Educazione alla Prevenzione Senologica foto

«Terremo sicuramente in considerazione le donne che purtroppo sono rimaste escluse da questa edizione per una prossima giornata che metteremo presto in programma» - afferma l'Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli

FOTO D' ARCHIVIO