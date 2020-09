Bordighera. Ha lasciato un segno evidente, il passaggio di una betoniera che è perso parte del suo carico di cemento lungo tutta via Vittorio Emanuele II, imbrattando i marciapiedi del centro di Bordighera. Per porre rimedio ai danni causati dal transito del mezzo pesante, l’amministrazione comunale ha chiesto l’intervento repentino della Docks Lanterna, la ditta che si occupa dell’igiene pubblica in città.

Nel frattempo si sta cercando di rintracciare la ditta edile a cui appartiene la betoniera che ha perso il cemento per strada.