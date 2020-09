Bordighera. Gli operatori della Docks Lanterna, la ditta che si occupa dell’igiene urbana a Bordighera, hanno iniziato la pulizia delle caditoie e dei tombini in vista della stagione autunnale, in modo che si possano evitare allagamenti in caso di piogge.

I prossimi interventi saranno effettuati il 7 settembre in via Girolamo Rossi, l’8 settembre in via Aldo Moro e Villafranca e il 10 settembre in via Cesare Balbo.

(Foto da Facebook)