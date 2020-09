Bimbo nasce sull’A10, ilBuonsenso: «Ospedale di Imperia troppo lontano, aumentare strutture assistenza sul territorio»

Imperia. «L’ospedale di Imperia, unico punto nascite della zona è troppo lontano: una donna non riesce ad arrivare in tempo e partorisce sulla A10. Ovviamene auguriamo tutto il bene possibile alla mamma e il bambino ma ciò che è accaduto è la riprova di come un unico servizio assistenziale ad Imperia sia insufficiente per poter assicurare a tutti gli abitanti delle vallate e dell’entroterra l’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno.

Settanta chilometri di viaggio in autostrada per raggiungere la struttura ospedaliera partendo dall’entroterra: l’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera ha raccolto la donna in preda alle doglie a Isolabona, un borgo della Val Nervia, per trasportarla all’ospedale del capoluogo di provincia.

E non ha avuto nemmeno il tempo di fermarsi per far partorire la donna: il lieto evento è occorso sulla vettura in corsa, nei pressi dell’area di servizio di Coldirodi. In questo caso si è trattato di un parto che non ha presentato criticità ma c’è da chiedersi se con altri tipi di emergenza l’esito finale sarebbe stato lo stesso.

Mettere a disposizione di una vasta zona di territorio un unico ospedale non è sufficiente e la costruzione dell’ospedale Unico a Arma di Taggia aggraverà la situazione esistente, al contrario, servono più presidi sul territorio per rispondere alle esigenze assistenziali della provincia di Imperia. È necessario predisporre un piano di ampliamento dei punti nascita sul territorio imperiese» – dichiarano per ilBuonsenso i candidati della provincia di Imperia Marco De Ferrari, Simona Marazzi, Loredana Nocera, detta Stella, e Michele Genovese.