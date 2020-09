Barolo-Sanremo, Condò: «Proseguono gli incontri per trasformare il sogno in realtà»

Sanremo. «Barolo – Sanremo unite da un percorso riservato alla mobilità sostenibile tipo cicloturismo mtb ed e-bike, è un’idea nata in Piemonte, resa nota circa un anno fa e ribadita con forza il 15 luglio scorso con un nuovo importante incontro tra il vice presidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso e l’associazione “Blu Genziana” di S. Giacomo di Roburent presieduta dall’avvocato Alberto Pezzini. Durante quest’ultimo incontro si è rilanciato il progetto, arricchito di nuovi dettagli, che prevede un percorso di oltre 200 chilometri su strade dedicate.

Tale lodevole iniziativa consentirà la valorizzazione dei territori attraversati e rappresenta ad oggi una proposta concreta per un turismo sostenibile e di qualità sulle nostre splendide montagne. Data l’importanza dell’argomento si sono susseguiti ulteriori incontri e contatti tra esponenti politici delle comunità interessate. Significativo quello avvenuto tra l’esponente della Lega Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte, e il geometra sanremese Marco Medlin figura storica della Lega, ex commissario della sezione cittadina ed attuale candidato Lega alle elezioni Regionali per la città di Sanremo, il quale ha offerto ogni collaborazione possibile della sezione e del Gruppo Consiliare Lega per la definizione del progetto.

Sempre in ambito sanremese anche l’associazione “Civiltà Liberale” si è fatta parte attiva, nella figura del proprio presidente Alessandro Condo’, già candidato alla carica di Sindaco alle scorse elezioni amministrative ed entrato da qualche tempo a far parte del gruppo Lega di Sanremo, per portare un fattivo contributo.

Non resta che auspicare che questa importante estensione di interesse a nuovi soggetti politici e non solo, possa promuovere sufficiente impulso affinché la splendida intuizione Barolo – Sanremo diventi concreta e sollecita realtà» – afferma Alessandro Condò.