Baia Alassio–Oneglia, mister Bella: «Partita ben giocata da tutte e due le squadre»

Imperia. Domenica 13 settembre, allo stadio “Ferrando” di Alassio, è andato in scena il primo incontro ufficiale tra la Baia Alassio e Oneglia Calcio, valida per il primo turno di Coppa Liguria Prima Categoria.

Passa in vantaggio la formazione casalinga che grazie alle reti di Di Mari e Colli si portano sul doppio vantaggio rispetto agli imperiesi ma Turi Bella prima e Gagliano dopo riportano il risultato sul due pari.

«Partita ben giocata da tutte e due le squadre – commenta l’allenatore dell’Oneglia Calcio, Gianni Bella – vorrei fare i complimenti ai miei ragazzi per la voglia che hanno messo perché soprattutto quando siamo rimasti in 10 sono riusciti a non soffrire più di tanto. Bravi anche a tutti quelli che sono entrati però c’è da lavorare parecchio visto che più di mezza squadra è nuova, sono positivo».