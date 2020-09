Sanremo. Come sempre Avis Imperia chiama Sanremo risponde.

«Abbiamo ricevuto un prezioso bottino di vita: 12 sacche di sangue. In questo periodo di pandemia dove c’è carenza di sangue il nostro prezioso bottino di vita è ancora più prezioso. Avis Imperia ringrazia i nostri fondamentali donatori di vita. Ringrazio tutti i volontari di Avis Imperia. La provinciale Savona, medico, infermiera e l’autoemoteca provinciale di Torino.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Sanremo per gli spazi concessi e la disponibilità dimostratasi. Ringraziamo anche i giornali on line che pubblicano sempre i nostri comunicati. Un grazie di cuore a tutti. Ricordo inoltre che potete anche donare per Avis Imperia sangue, plasma e piastrine presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Imperia dicendo esplicitamente che volete donare per Avis Imperia, e se siete nuovi aspiranti donatori chiamateci che vi accoglieremo anche al Centro Trasfusionale, donare sangue fa bene due volte, a chi lo dona e a chi lo riceve» – afferma il presidente Avis Imperia, Davide Binaggia.