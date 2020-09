Ventimiglia. Anche Capitan Ventosa, l’inviato di “Striscia La Notizia” interpretato da Fabrizio Fontana, si è mobilitato per i diciannove autovelox “fantasma” posizionati sull’A10 tra Savona e Ventimiglia (e viceversa).

Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, Capitan Ventosa è andato in cerca dei misuratori di velocità nascosti, contrariamente a quanto previsto dal codice della strada, dietro muretti e cartellonista.

La puntata qui: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/29-settembre-2020_68838.shtml