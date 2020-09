Autostrade, Toti: «Caos cantieri è costato un miliardo di euro alle imprese liguri. Governo si assuma responsabilità»

Genova. «1 miliardo per il caos autostrade. Tanto è costato alle imprese liguri “la narrazione” del ministro De Micheli! Per settimane abbiamo chiesto di rivedere il piano delle manutenzioni e non abbiamo mai ricevuto risposta, nonostante la situazione scandalosa sotto gli occhi di tutti, nonostante le immagini delle ambulanze bloccate nel traffico che faticavano a raggiungere gli ospedali, nonostante gli incidenti quotidiani che mettevano a rischio la salute dei liguri e dei turisti.

Al Governo, che non è stato in grado di fare i lavori durante il lockdown né di programmarli in modo sensato mettendoli tutti insieme in piena estate, ora chiediamo risarcimenti concreti per le nostre imprese, che non possono permettersi di pagare un prezzo tanto alto per l’incompetenza e l’inadempienza di chi non si è degnato neanche di dare risposte e di chiedere scusa.

Era solo narrazioni, vero ministro? Narrazioni da un miliardo di euro, narrazioni che hanno compromesso il lavoro e la vita di tante persone… narrazioni di cui ora dovrete assumervi la responsabilità», così scrive il presidente Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.