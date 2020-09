Autostrada, i cantieri dal 7 al 13 settembre

Ventimiglia. Ecco i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) dal 7 al 13 settembre:

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Torino

– Tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 110+300, restringimento della carreggiata che prevede inizialmente la

chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 04/12/2019 al

30/04/2021; successivamente chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento

galleria Bricco, dal 04/08/2020 al 30/06/2021.

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Andora e Albenga dal km 90+330 al km 87+800 chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento galleria

Vallon d’Arme dal 07/09/2020 al 11/09/2020

-Tra Pietra Ligure e Finale Ligure dal km 66+350 al km 64+400 carreggiata chiusa con doppio senso sulla

carreggiata opposta per adeguamento galleria Montegrosso dal 08/09/2020 al 13/09/2020

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra Albenga e Andora dal km 87+550 al km 89+550 chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento galleria

Vallon D’arme dal 07/09/2020 al 11/09/2020.