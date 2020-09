Aumento contagi, il ministro Speranza ha deciso: tamponi per chi viene dalla Francia

Imperia. Chi arriva da Parigi o dalle altre zone rosse della Francia dovrà essere sottoposto a tampone.

L’annuncio arriva su Twitter dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha da poco firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti dalla capitale francese e dalle altre aree del paese con significativa circolazione del virus.

Il provvedimento entrerà in vigore a partire da domani, martedì 22 settembre. «I dati europei sono critici – scrive il ministro sui social – . L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora».

Secondo quanto dichiarato da Giovanni Toti i frontalieri e coloro che transitano per il Paese per meno di 72 ore sarebbero esclusi da tale provvedimento.