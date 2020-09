Atti vandalici in piazza della stazione a Bordighera, una residente: «Qui non si dorme, non si può uscire o rientrare tranquilli»

Bordighera. Le parole di Rosalba Lambruschi, una residente in merito alle risse e agli atti vandalici avvenuti la scorsa notte in piazza Eroi della Libertà e corso Italia:

«Io abito nei pressi della stazione e posso dire che la situazione non riguarda solo stanotte. Stanotte ha avuto uno dei suoi massimi momenti di espressione e caos, come avete riportato voi.

Il problema principale è un certo locale, già segnalato più volte, che porta a queste situazioni degeneranti, mi spiego meglio: somministrazione di bevande alcoliche a tutte le ore, musica assordante in orari non consentiti, schiamazzi, risse, atti vandalici.(in questo periodo delicato l’inosservanza delle regole anti Covid-19)

Qui non si riposa, non si dorme, non si può uscire o rientrare tranquilli, soprattutto il fine settimana. Da cittadina onesta, ho già segnalato a chi di dovere la situazione, ma a quanto pare non è servito.

Scrivo a voi in quanto avete fatto uscire la notizia nella speranza prendiate in considerazione la notizia e altri cittadini stufi si uniscano a me si agisca in qualche modo».