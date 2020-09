Taggia. Ecco l’organigramma societario della ASD “Football Club Argentina”

PRESIDENTE: Binello Alessandro

VICE PRESIDENTE: Guerriero Michele

DIR.GENERALE CON SUPERVISIONE 1° SQUADRA E S.G.: Lazzerini Fabio

TEAM MANAGER: Mesiano Fabio

RESPONSABILE DIRIGENTI S.G. : Martini Marco

RESPONSABILE S.G.: Dattanasio Davide

SEGRETERIA: Castellotti Pierluigi

SETTORE TECNICO

ALLENATORE 1°SQUDRA: Berrica Pasquale

ALLENATORE CAT. ALLIEVI: Izetta Andrea

ALLENATORE CAT. GIOVANISSIMI: Pignotti Claudio

Collaboratore: Cassini Marco

ALLENATORE CAT. GIOVANISSIMI FASCIA B : Licalzi Gianni

Collaboratore: Garrione Paolo

ALLENATORE CAT. ESORDIENTI 2009 : Nocera Roberto

Collaboratore: Nocera Gianni

ALLENATORE CAT. ESORDIENTI 2010 : Miatto Ivan

Collaboratore: Izetta Lorenzo

ALLENATORE CAT. PULCINI 2011/12: Palagi Ugo

RESPONSABILE SCUOLA CALCIO: Zunino Gianpiero

Vollaboratori: Grandi Massimiliano, Izetta Lorenzo

Sono aperte le iscrizioni per il Settore Giovanile presso la segreteria al Comunale “E.Sclavi”. Nei seguenti giorni e orari: LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI Dalle 16,00 alle 19,00. Il sabato mattina dalle 10,00 alle 12,00 PER INFORMAZIONI 348 223 0394. Come da regolamento F.I.G.C. sono in essere tutte le misure di prevenzione per Il Covid-19, tramite un responsabile della Società.