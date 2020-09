Taggia. Gigia, una gattina speciale, cerca una casa. Sta infatti ancora aspettando, chiusa in un gabbia, la famiglia giusta per lei.

«Ha sempre vissuto libera facendosi coccolare da tutti ma è stata investita e per strada non può più tornare visto che è troppo rischioso per lei perché cammina lenta. Ora sta bene anche se ha Fiv+ ma non fatevi intimorire perché l’unica cosa che può portare in una casa è amore» – fa sapere Emanuela.

Gigia ha 10 anni ed è sterilizzata, vaccinata e spulciata. Verrà fatto preaffido conoscitivo e successivamente adozione. Al momento si trova ad Arma di Taggia.

Chi fosse interessato può contattare Emanuela al 3393670333.