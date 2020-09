Appalto rifiuti comprensorio intemelio e sponsorizzazioni, le precisazioni di E.r.i.c.a.

«Non risulta a E.r.i.c.a. che alcuno nell’ambito della gara d’appalto in oggetto, tutt’ora in itinere, abbia sollevato la questione relativa alle sponsorizzazioni e effettuate a favore dell’evento “Circonomia 2020”. la Egea Ambiente Srl, la società che ha partecipato alla gara d’appalto, non ha sponsorizzato l’evento”Circonomia 2020″ di cui E.r.i.c.a. è stata co-organizzatrice. Anche se tale sponsorizzazione fosse avvenuta, ciò non costituirebbe un conflitto di interessi».

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio legale di E.r.i.c.a., questa precisazione a proposito della sponsorizzazione in qualità di main sponsor da parte della società Egea Ambiente Srl a un evento “Circonomia 2020” co-organizzato dalla Cooperativa E.r.i.c.a, la società che ha redatto il capitolato d’appalto comprensoriale da 90 milioni di euro per il servizio di Igiene ambientale nel comprensorio Intemelio.

I legali di E.r.i.c.a. aggiungono che «secondo le linee guida dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) va esclusa in radice la configurabilità di conflitto di interessi nel caso in cui a progettare una gara sia una società totalmente estranea alla Pubblica amministrazione, che, da sempre, e come oggetto ordinario della propria attività, svolga anche consulenze in favore di privati. Ovviamente E.r.i.c.a si astiene dal fornire consulenze alle società private interessate alle gare da essa progettate. E’ appena il caso di sottolineare, inoltre, come il caso in questione non riguardi un rapporto di consulenza, ma una semplice sponsorizzazione, peraltro, mai avvenuta».

Pur avendo il massimo rispetto delle considerazioni dei legali di E.r.i.c.a che riportiamo, sottolineiamo che la notizia riportata delle sponsorizzazione da parte di Egea Srl, società partecipante alla gara in questione all’evento “Circonomia 2020” è un fatto oggettivo che si può ricavare dalla visione della pagina pubblicitaria di seguito pubblicata.