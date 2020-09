Sanremo/Taggia. Ancora disponibili i voucher da 500 euro dell’Accademia Formativa scuola di estetica. Considerato il momento di difficoltà la direzione della scuola ha deciso di offrire un voucher da € 500,00 per chi si iscrive entro il 30 settembre.

Inizio delle lezioni a fine ottobre, nelle sedi di Sanremo e di Arma di Taggia. Agli interessati la scelta della sede più comoda: le nostre sedi strategiche di Sanremo e Arma di Taggia (dentro la Nuova Stazione dei Treni) sono raggiungibili in meno di 30 minuti sia da levante che da ponente.

Con il nostro corso si ottiene il diploma di qualifica rilasciato da Alfa Liguria, attestazione di professionalità valido in tutta Italia e riconosciuto anche in Europa. I nostri programmi didattici sono coerenti con la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l’attività di estetista e sono controllati e autorizzati dalla Regione Liguria. Le lezioni pratiche si svolgono in presenza in aula, le lezioni teoriche si svolgono in parte di FAD (formazione a distanza) come da disposizioni regionali.

Per comprendere meglio questo sistema vi invitiamo a vedere sulla nostra pagina Facebook il materiale video che pubblichiamo periodicamente. Per svolgere l’attività di estetista è indispensabile formarsi in modo completo ed efficace. Le qualifiche dei docenti dell’Accademia Formativa sono conformi alle direttive di Alfa Liguria. Seguendo i nostri corsi apprenderete da estetiste, biologi, docenti di informatica, psicologi, docenti di inglese ed esperti in materie economiche-legislative, coordinati dalla direttrice dottoressa Patrizia Morreale.

Nella nostra accademia si studiano sia le tecniche classiche epilazione, pulizia del viso, manicure/pedicure, massaggio del corpo e del viso, make-up, ricostruzione unghie in gel, che le nuove tecniche indispensabili per operare nel mondo del benessere: riflessologia plantare, massaggio tecnico sportivo, massaggio olistico tibetano, naturopatia, massaggio con le pietre e le conchiglie

La formazione tecnica è supportata da nozioni di teoria professionale di natomia e di fisiologia, dermatologia, cosmetologia, igiene e di alimentazione. Accademia Formativa utilizza la piattaforma meet di google per erogare la formazione a distanza (FAD) per i soli corsi teorici.

La nostra accademia propone anche corsi e workshop per essere sempre aggiornati sulle novità del mercato dell’estetica e del benessere. Inizio dei corsi fine ottobre 2020 sia per la sede di Sanremo che per quella di Arma di Taggia. Conclusione fine marzo 2022.

Nei primi giorni di aprile del 2022 le allieve e gli allievi, dovranno sostenere un’esame di qualifica sia teorico che pratico davanti ad una commissione nominata dalla Regione. Siamo sempre a disposizione per informazioni; prenotando un appuntamento è possibile seguire in sede una lezione di prova gratuita.

Accademia Formativa è diretta da Patrizia Morreale e Manuela Sartore: sede di Sanremo in via Roma 4, sede di Arma di Taggia presso la scuola Gori beauty & hair school ad Arma di Taggia, via Brigate Partigiane Stazione Nuova dei treni.

Per informazioni: Manuela Sartore 339 2123407, Patrizia Morreale 338 4687355, info@accademiaformativa.com. Visitate il nostro sito internet www.accademiaformativa.com, la pagina Facebook e Instragram.