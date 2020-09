Anas: «Lavori lungo la strada statale 21 “della Maddalena”»

Cuneo. Per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino del piano viabile in tratti saltuari della strada statale 21 “della Maddalena” saranno attive limitazioni al traffico dal km 48,500 e il km 53,100, tra i comuni di Bersenzio e Argentera in provincia di Cuneo.

Nel dettaglio a partire dalle 7 di lunedì 7 settembre fino alle 24 di lunedì 28 settembre saranno istituiti sensi unici alternati secondo l’avanzamento dei lavori.

Proseguono, inoltre, lungo la statale, gli interventi per la manutenzione programmata degli impianti esistenti all’interno della galleria di Barricate, tra i km 44,400 e 45,500, nonché interventi di manutenzione straordinaria dei medesimi impianti;

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire dal mercoledì 9 settembre, fino a sabato 11 settembre verrà istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico dalle 8 alle 18, all’interno della galleria.