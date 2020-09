Ampliamento gratuito dei dehors a Sanremo, la famiglia Alborno ringrazia il sindaco Biancheri e la giunta

Sanremo. «Grazie al sindaco Alberto Biancheri e a tutta la giunta per l’opportunità concessa di allargare i dehors dei nostri ristoranti, permettendoci di recuperare i posti persi all’interno. Un aiuto importante che seppur non ha colmato le perdite dei lunghi mesi del lockdown, ci ha permesso di garantire un servizio sicuro insieme a quella qualità e a quella accoglienza che da sempre contraddistinguono il nostro modo di fare ristorazione».

Così la famiglia Alborno, titolare dei ristoranti Flipper in corso Mombello e Il Molo sul Porto Vecchio, esprime il proprio ringraziamento all’amministrazione comunale che con la delibera Spazio aperto dello scorso maggio ha offerto a bar e ristoranti di allargare gratuitamente i dehors in struttura (e non) per tutta l’estate.

Il provvedimento, in vigore fino al 20 settembre, era stato introdotto per aiutare il settore turistico e commerciale a ripartire dopo il blocco forzato imposto dal lockdown e per accogliere i turisti in una città sicura ma non meno ospitale.

Spazio aperto ha permesso alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la possibilità di un allargamento fino al 50% dei dehors in struttura e del 100% per i dehors non in struttura, limitatamente all’area antistante o in prossimità dell’esercizio commerciale.