Allenamento congiunto, la Sanremese supera Golfo Dianese

Sanremo. La Sanremese supera per 4-0 la Golfo Dianese, compagine di Promozione. L’allenamento congiunto si è giocato allo stadio Comunale a porte chiuse.

Nel primo tempo i matuziani sono scesi in campo col seguente undici: Gennaro, Sadek, Bregliano, Ponzio, Gerace, Gemignani, Demontis, Gagliardi, Murgia, Lo Bosco, Diallo.

Questa invece la formazione iniziale del Golfo Dianese di mister Nicola Colavito: Meda, Falzone, D. Garibbo, Di Lauro, Lufi, Corio, Ambrosini, L. Garibbo, Dominici, Gibilaro, Mrahi.

La prima frazione si chiude sul 2-0 per i biancoazzurri. A segno Murgia con un’altra magia dal limite e Lo Bosco, bravo a mettere dentro una corta respinta del portiere ospite, dopo una bella iniziativa a sinistra di Gerace. Gagliardi ha calciato un rigore sul palo.

Nel secondo tempo mister Bifini effettua subito svariati cambi. La Sanremese cambia pelle e si schiera con Gennaro, Pici, Mikhaylovskiy, Castaldo, Sturaro, Fenati, Doratiotto, Demontis, Gagliardi, Romano e Pellicanó.

All’inizio della ripresa la Sanremese passa per la terza volta con Castaldo, ancora a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi mister Bifini opera altri due cambi: dentro Bastita per Demontis e Martini per Gagliardi.

Verso la metà del secondo tempo Scarella rileva Pici che a fine gara rientra al posto di Sturaro. Dentro anche Fava per Bastita e Del Ferro per Gennaro.

Nel finale c’è gloria per Romano che finalizza un contropiede orchestrato da Pellicanó e Martini e trafigge il portiere ospite con un bolide che sbatte sotto la traversa e termina la sua corsa nel sacco.

Finisce 4-0 per la Sanremese. I biancoazzurri riprenderanno gli allenamenti nel pomeriggio al Comunale.