Allenamento congiunto, la Sanremese supera al Comunale il Camporosso

Sanremo. Nel secondo allenamento congiunto di questo inizio di stagione la Sanremese supera al Comunale il Camporosso, compagine di Promozione, per 8-0.

La gara, disputata a porte chiuse in base alle disposizioni Anti-Covid, è stata molto combattuta e ben interpretata da entrambe le squadre. Sono rimasti a riposo in via precauzionale Gerace e Pellicanó.

Nel primo tempo mister Bifini ha mandato in campo il seguente undici: Dragone, Montenegro (in prova), Bregliano, Mikhaylovskiy, Ponzio, Gemignani, Doratiotto, Demontis, Gagliardi, Lo Bosco, Diallo. La prima frazione si è chiusa con i biancoazzurri in vantaggio di una rete a zero. Ad aprire le marcature ci ha pensato capitan Lo Bosco con un gol di pregevole fattura.

Nella ripresa la Sanremese inizialmente si è presentata con Gennaro, Pici, Castaldo, Ponzio, Sturaro, Fenati, Bastita, Gagliardi, Murgia, Romano, Diallo. Nel corso del match sono entrati anche Scarella, Martini, Fava e Del Ferro e sono rientrati Bregliano e Demontis.

Nel secondo tempo sono andati a segno due volte Diallo, Romano, due volte Murgia, Fenati e Martini. Romano ha anche colpito per due volte la traversa.

Molto soddisfatto a fine partita Alessio Bifini che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «I risultati del calcio estivo lasciano il tempo che trovano, sono contento che non abbiamo preso ancora una volta gol, ma dobbiamo lavorare tanto in tutti i reparti e cercare giorno dopo giorno di crescere e di trovare la giusta mentalità che è fondamentale in tutte le categorie. Sono soddisfatto dei miei ragazzi, siamo in piena preparazione e non si stanno risparmiando. Andiamo avanti così».