All’Assemblea del CDAM Handball, Pippo Malatino rieletto nel CdA delle Alpi Marittime Francesi

Ventimiglia. Si è tenuta sabato scorso, 12 settembre a Villeneuve Loubet, a qualche chilometro da Nizza, l’assemblea generale del Comitato delle Alpi Marittime di Handball. Durante la seduta, si è discusso, soprattutto, del problema legato al Covid. Le più grandi rassicurazioni sono arrivate da parte di tutti i dirigenti, per il rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del contagio, dove un protocollo molto dettagliato dei comportamenti da seguire, sarà presto distribuito a tutte le società che disputano i campionati di oltralpe.

La Pallamano Ventimiglia, come risaputo, ormai da anni partecipa ai Campionati giovanili delle Alpi Marittime e del PACA. Da tre anni anche la squadra senior, disputa i campionati francesi, confermandosi protagonista assoluta del territorio, avendo vinto due campionati di seguito ed avendo diritto quest’anno a prendere parte al Campionato Eccellenza Paca, che inizierà domenica 27 settembre, nella attesa sfida tra i ponentini e gli amici del ASH Monaco.

Durante la riunione si è anche discusso del progetto relativo lo sviluppo del Beach Handball, dove è stata confermata la volontà di investirsi al massimo in questo settore, con l’aiuto fattivo della Pallamano Ventimiglia, massimo esponente della disciplina nel territorio.

Alla Pallamano Ventimiglia ed alla gemellata Handball Breil, sono stati riconosciuti inoltre, ad entrambe, il Label di Bronzo,attestato di qualità, per il lavoro svolto la scorsa laboriosa stagione.

Il Clou della giornata, è stata però, la votazione relativa il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione, dove Pippo Malatino è stato rieletto per un secondo mandato e dove da quest’anno, farà anche parte un’altra figura storica della Pallamano Ligure Jean Claude Asnong, che da qualche mese è ritornato a far parte del direttivo della gloriosa ABC Bordighera.

” Una grande soddisfazione quella di essere stato rieletto nel consiglio di Amministrazione del CDAM Handball, non solo per me , ma anche per tutta la Pallamano Ventimiglia; insieme a Jean Claude Asnong, ritornato quest’anno all’ABC Bordighera, anche lui eletto, cercheremo di portare all’attenzione, le eventuali problematiche della pallamano ponentina.

Ho apprezzato fortemente, l’attenzione rivolta verso la Pallamano Ventimiglia, in relazione al ruolo fondamentale nella Regione, per lo sviluppo del Beach Handball, disciplina a cui noi teniamo tantissimo. Grande apprezzamento anche alla sensibilità rivolta, verso le problematiche Covid, un segno molto importante per rassicurare tutti gli operatori del settore e soprattutto le famiglie dei nostri aderenti. L’inizio dei prossimi campionati sarà laborioso, ma noi tutti siamo convinti che con il buon senso ed il rispetto delle normative e dei comportamenti previsti, la possibilità di fare sport, per i nostri giovani, non sarà negata.”

Queste le dichiarazioni di Pippo Malatino.