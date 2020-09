All’Ariston le finali nazionali del “Sanremo Rock & Trend”

Sanremo. Dal 7 al 12 settembre il teatro Ariston e la città ospiteranno la 33° edizione di Sanremo Rock & Trend, dedicato alla migliore musica emergente live.

Sanremo Rock, premiato nel 2020 come miglior Festival Rock Europeo, decreterà i vincitori di una edizione che ha ricevuto quasi 10.000 candidature da tutte Italia ed Europa (tra Ie band selezionate, ci sono delle provenienze da Germania, Svizzera, UK e USA), nonché dagli USA.

Le 230 migliori band e artisti selezionati nel corso degli ultimi dieci mesi, tramite selezioni capillari nell’intero territorio italiano e anche straniero, e poi qualificatisi durante le numerose finali regionali, popoleranno la città ligure per contendersi Ia Vittoria dello storico Festival che è stato trampolino di lancio per numerosi artisti ora divenuti “big”, e gli altri numerosi premi in palio, ma anche per vivere dei sogni. ll sogno di solcare il palco della sala rossa dell’Ariston, mecca dei musicisti. Ed il sogno di potersi interfacciare quotidianamente con operatori affermati del sistema musicale nazionale e mondiale, solitamente inavvicinabili, che arriveranno per l’occasione in città per gravitare attorno all’evento.

Per Ia Finalissima del Festival, il 12 settembre, come gesto sociale di solidarietà e di lutto verso tutti coloro che sono stati colpiti dal Covid-19, Sanremo Rock intende aprire lo spettacolo che prevede la conduzione di Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi di RTL 102.5 con un momento di grande impatto. La finalissima verrà trasmessa in differita sul canale 68 del digitale terreste/BOM channel.

Al termine delle giornate di Finali, verranno decretati i 16 Concorrenti (8 per la categoria rock 9 8 per quella trend) che parteciperanno sabato 12 alla Finalissima del Festival in cui la Giuria decreterà ì Vincitori del 33° Sanremo Rock & Trend Festiva (categoria rock e categoria trend). Tutte Ie esibizioni della settimana saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook di Sanremo Rock.

L’attesa evento, minuziosamente organizzato da Nove Eventi Srl, verrà realizzato nel rispetto delle norme previste anti Covid e creerà alla città di Sanremo un indotto turistico tipico della settimana della musica. In città e nelle zone limitrofe sono attese più di 3.000 persone tra addetti : lavori, artisti, familiari, amici e fans.

Sanremo Rock, sostenuto nel suo operato anche da importanti istituzioni come SIAI NUOVO IMAIE, PMI ITALIA, ASSOMUSICA, FIPI, vuole dunque da un lato con forza comunicare suo messaggio di vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti dalla malattia e, dall’altra condividere con tutti il desiderio di vivere, espresso nello show che deve continuare, nonostante sofferenze.