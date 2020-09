Imperia. Intervento dei pompieri dal Comando provinciale per un “coupe” sportivo italiano in fiamme. E’ successo verso le 11.15, proprio davanti al palazzo che ospita la sede di Autostrada del Fiori, la società che gestisce la A10 percorso ideale, con i suoi panorami mozzafiato e le sue lunghe curve veloci, per mezzi di questo tipo.

La vettura, un’Alfa Romeo Gtv modello anni ’90 carrozzato Pininfarina, gioiellino del made in Italy, stava marciando in via della Repubblica ad Oneglia quando, sembra dopo aver perso della benzina dal motore, ha iniziato a prendere fuoco.

Foto 2 di 2



Chi era dentro alla macchina ha abbandonato subito il mezzo, illeso. Dei passanti poi, grazie all’aiuto di un estintore, hanno sostanzialmente subito spento il grosso dell’incendio, seguiti di lì a breve dai vigili del fuoco, che hanno messo fine all’emergenza e in sicurezza l’automobile. I suoi danni derivati dalle fiamme sembrerebbero limitati.