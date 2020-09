Pontedassio. Prende il via, l’8 settembre, la settima passeggiata-pellegrinaggio dal Borgo di Villa Guardia in Pontedassio al Santuario di Montegrazie di Imperia per la festività della Natività.

Da sette anni ormai si è ripresa l’antica usanza del pellegrinaggio verso il luogo sacro delle grazie per ringraziare. E’ anche l’occasione di una piacevole passeggiata per riscoprire i vecchi sentieri e mulattiere tracciati dai nostri avi. Sono anche invitati gli appassionati della mountain bike.

«La partecipazione è gratuita. Sono consigliati scarpe da trekking, pranzo al sacco e scorta di acqua. Mascherina di obbligo – fanno sapere gli organizzatori – Per i ciclisti la mountain bike e l’equipaggiamento MTB. Lunghezza del percorso 12 km. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di infortunio prima durante e dopo l’iniziativa. Prenotazioni e informazioni al numero 3347980872».

Il programma:

alle 7.45 ritrovo sulla piazzetta V.Veneto presso il Bar a Villa Guardia.

ritrovo sulla piazzetta V.Veneto presso il Bar a Villa Guardia. alle 8 partenza verso il Santuario di Montegrazie.

partenza verso il Santuario di Montegrazie. alle 10 circa arrivo a Montegrazie.

circa arrivo a Montegrazie. alle 10.30 messa solenne nel Santuario delle Grazie.

messa solenne nel Santuario delle Grazie. alle 12 pranzo al sacco.

pranzo al sacco. alle 13.30 ritorno dei pellegrini verso Villa Guardia

ritorno dei pellegrini verso Villa Guardia alle 15.30 circa arrivo a Villa Guardia. Visita del Cenacolo e dell’Oratorio San Carlo Borromeo visione filmato.

L’evento è organizzato dall’Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia con il patrocinio della Parrocchia San Matteo di Villa Guardia. La manifestazione quest’anno è iscritta al progetto “Tempo del Creato 2020”. «Quest’anno la nostra associazione si è iscritta al progetto “Il Tempo del Creato 2020” per la custodia del nostro bel creato con l’evento “Custodia degli antichi sentieri di collegamento tra i Santuari”» – annunciano gli organizzatori.

L’Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia è senza scopo di lucro e dal 2014 collabora con l’autorità ecclesiastica per proteggere il patrimonio religioso e valorizzare le tradizioni locali. Ha fatto restaurare i portali del santuario della Madonna della Neve e la copertura dell’Oratorio dedicato a San Carlo Borromeo, il suo campanile è attualmente in fase di restauro.

Il manifesto montegrazie 2020