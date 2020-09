Sanremo. Sarà una sfida ligure – piemontese – lombarda per aggiudicarsi il 17 festival Beach volley città di Sanremo Trofeo Grafiche Amadeo 2 x 2 maschile organizzato dalla polisportiva Riviera Volley Sanremo.

«In un’estate molto complicata si è voluto dare un segno di continuità e di ottimismo per il beach volley che in maniera non appropriata era stato classificato come sport di contatto. Per entrare nel merito del torneo spiccano le coppie Fioretta Samuele – Amaro Giuseppe di Pavia con i loro 900 punti in classifica italiana assoluta e la coppia tutta nostrana perché targata Rvs ovvero Torello – Gazzera. Di sicuro interesse i piemontesi del Cus Torino Tommaso Moroni e Daniele Chiappa ed i cuneesi Chiappello – Bestino» – fanno sapere gli organizzatori.

Le finali sono previste domenica intorno alle 18 ai campi dei bagni Lido – Italia – Morgana.