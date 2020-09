Sanremo. Popolo dei nerd, bambini e anche appassionati di giochi tradizionali e da tavolo, nella città dei fiori Fantasia Evolution, storico locale di videogame di via San Francesco, è pronto a ripartire dopo il lockdown con nuovi orari e tornei dei circuiti ufficiali di Magic The Gathering, Yu-Gi-Oh! e Pokémon.

A partire da oggi, la ludoteca osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: tutti i pomeriggi della settimana fino alle 24. Sabato e domenica, orari prolungati fino a notte fonda. L'"evoluzione" di Fantasia - negozio con 25 anni di storia, rinnovato per intero e passato sotto la guida di Adriano Caiumi e Cesare Cucuzza - si candida per tornare il punto di riferimento in provincia di Imperia di tutti gli amanti del mondo fantasy.

Foto 4 di 4







Seguendo costantemente gli aggiornamenti sulla pagina Facebook ufficiale, i clienti potranno controllare il planning settimanale per verificare gli eventi in programma, settimana dopo settimana. Ecco gli appuntamenti fissi: il venerdì sera per l'attesissimo Friday Night Magic che garantirà ai partecipanti i punti Dci e le carte promo del circuito Wizard. Poi, tutti i sabati torneo cittadino di Yu-Gi-Oh!.

Grazie alla collaborazione con l'associazione Caruggi & Dragons, verranno proposti due spazi settimanali interamente dedicati alla dimostrazione e all'esposizione dei giochi da tavolo. Dai classici alle ultime novità del momento. Un'occasione ghiotta per scoprire giochi nuovi o tornare in missione nella propria avventura preferita. Per la felicità dei più "esperti", sono in arrivo da Fantasia anche tornei di Belotta. Il popolare gioco di carte di origine francese vedrà anch'esso la propria giornata evento. Ovviamente non mancherà la possibilità di provare le console più gettonate e i videogame in anteprima. Fantasia Evolution, infatti, non vuole tradire le sue origini.

Tutte gli eventi saranno a ingresso libero, anche se è gradita la prenotazione online partecipando a quelli pubblicati di volta in volta sulla pagina Facebook. Come avranno potuto apprezzare coloro che hanno già avuto occasione di entrare da Fantasia dopo il restyling che ne ha ampliato il negozio, un oste è sempre pronto ad accogliere i nuovi arrivati, preparando loro, su richiesta, panini caldi e servendo "boccali" di bibite, rigorosamente analcoliche.

Nelle prospettive future è previsto anche il Karaoke.

Rimani aggiornato su tutte le novità seguendo la pagina Facebook: @fantasiaevolution

Sito web: http://www.fantasiaevolution.it/

Telefono: 0184 530545

Email: adrianocaiumi@gmail.com