Sanremo. Domenica 27 settembre dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Colombo a Sanremo ci sarà la Giornata della Donazione Avis.

«Se non avete ancora donato vi aspettiamo. Saremo ancora in regime Covid-19 quindi per garantire il distanziamento sociale sarà gradita la prenotazione. Comunque non è obbligatorio prenotare, potete venire anche senza prenotazione. Ovviamente la mascherina sarà ancora obbligatoria. Grazie di cuore» – fa sapere Davide Binaggia, presidente di Avis Imperia.