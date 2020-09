A rilento gli interventi antincendio al parcheggio del Palafiori, Biancheri mette l’aut aut

Sanremo. Non sembra ancora finita la travagliata vicenda dell’adeguamento antincendio del parcheggio interrato del Palafiori di corso Garibaldi. E questa volta pare che il primo cittadino matuziano si sia stufato di come procedono, sembra a rilento, gli interventi sulla struttura, mirati alla prevenzione del pericolo rappresentato dal fuoco.

Alberto Biancheri ha infatti emanato un’apposta ordinanza dove è scritto a chiare lettere che se si vuole mantenere il parcheggio aperto bisogna, al più presto, darsi fare nel risolvere varie situazioni problematiche, pena procedimenti penali.

Un documento simile era stato già prodotto, dall’inquilino di Palazzo Bellevue, il 7 agosto scorso, dopo che il parcheggio era stato dichiarato inagibile dai vigili del fuco, a seguito di un principio di incendio che, il primo del mese, aveva interessato un vano ascensore.

Il piano interrato aveva riaperto dopo pochi giorni, ma come si è detto, i lavori ordinati dal Sindaco, su direttive tecniche di un ingegnere, non sembrano siano stati ancora eseguiti in toto, se non in modo insufficiente. Tant’è che Biancheri ha oggi riproposto praticamente la stessa ordinanza.

Ecco cosa c’è da fare per l’antincendio al Palafiori. Innazitutto potenziare il numero e la preparazioni di addetti al servizio.Bisogna chiudere dei fori presenti nelle murature perimetrali del cavedio di aerazione del vano scale Nord-Ovest (livello via Marsaglia, livello emporio, ultimo piano). Nell’ultimo piano chiudere provvisoriamente con griglia metallica. Ripristinare la porta tagliafuoco a servizio del vano scala Nord-Ovest livello 2°piano interrato. Pulire le griglie verticali di aerazione. Fare manutenzione alle macchine per ricambio aria (cinghie di trasmissione e riprogrammazione con centralina di allarme).Regolare tutte le porte tagliafuoco dei vani scala ed eliminare i sistemi impropri di bloccaggio (cunei di legno). Estendere l’impianto sprinkler lungo le rampe di accesso al 2° piano interrato. Controllare l’impiantistica elettrica e Montare un sistema di pressurizzazione filtri a prova di fumo.