A Imperia il primo simulatore al mondo su di una vera Lamborghini Huracan

Imperia. Mettersi alla guida di un mostro stradale con più di 600 cavalli e capace di sfrecciare a più di 300 chilometri all’ora. Nel prossimo weekend a Oneglia si potrà provare questa emozione. Simulata, per la prima volta al mondo su di una vera Lamborghini.

E’ arrivata oggi nel capoluogo un modello “Huracan”, del costo di 200.000 euro (modello base). Per molto (ma molto) meno ci si potrà mettere al volante e pilotarla (da ferma) come in una vera situazione di guida grazie alla realtà virtuale creata da un simulatore dedicato al mezzo, primo al mondo.

Chi fosse interessato all’esperienza, può recarsi, da domani, venerdì 11 settembre, a domenica 13 negli stand della fiera delle auto d’epoca, in scena a Calata Anselmi.

