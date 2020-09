Diano Marina. E’ iniziata all’Arenile Comunale la tappa del campionato italiano di beach volley femminile 2×2: il Trofeo Olio Amoretti e Garzano.

In palio un montepremi di € 1000,00. «E’ l’unica tappa, per ora autorizzata in tutta Italia, post pandemia – dice l’organizzatore Giuseppe Privitera – Il torneo è valido per avere i punti per la classifica assoluta della classifica di beach volley italiana. E’ il secondo anno che la città di Diano Marina, grazie all’Amministrazione comunale e all’assessore allo Sport Veronica Brunazzi, ospita la manifestazione».

di 20 Galleria fotografica Trofeo Olio Amoretti e Garzano a Diano Marina









Foto 3 di 3





L’organizzazione dell’evento sportivo è stata curata dalla Polisportiva Riviera Volley Grafiche Amadeo con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del comune di Diano Marina. «Quest’anno, rispetto all’anno scorso, ci sono meno coppie però il livello di gioco è sempre alto, come hanno dimostrato le partite di oggi. Il livello di pubblico, nonostante il mantenimento di distanze e le precauzioni anti Covid, è sempre numeroso – dichiara Giuseppe Privitera – Come organizzazione siamo assolutamente soddisfatti per essere riusciti ad aver ottenuto il benestare del Fipav come torneo ufficiale valido per la classifica punti nazionale e per essere riusciti, in un’annata molto complicata, ad organizzare un torneo di alto livello».

L’intervista a Serena Cimmino:

Domenica 20 settembre andrà in scena l’ultima giornata del Trofeo Olio Amoretti e Garzano, prima tappa ufficiale Fipav, categoria serie beach 1.