76° anniversario della Battaglia di Montegrande, a Borgomaro giornata dedicata a partigiani e civili caduti per la libertà

Borgomaro. L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, congiuntamente alle Associazioni Partigiane A.N.P.I.e F.I.V.L. di Imperia, con il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, ha promosso, come gli scorsi anni, per domenica 6 settembre in località San Bernardo di Conio, Comune di Borgomaro, in occasione del 76° Anniversario della “Battaglia di Montegrande”, una manifestazione dedicata ai partigiani e civili caduti per la libertà.

Si ricorda il valoroso episodio avvenuto il 4-5 settembre del 1944 dove alcuni giovani partigiani si lanciarono incredibilmente all’assalto dei tedeschi attestati sulla vetta del Montegrande, aiutati anche dai “sanmarchini” precedentemente unitisi ai partigiani che manovrarono il mortaio appostato dietro la chiesa di San Bernardo di Conio, riuscendo ad occupare la sommità del monte, permettendo, al grosso delle forze partigiane, di rompere il terribile cerchio nemico; si concluse, così, senza subire alcuna perdita, una delle più splendide vittorie della Resistenza imperiese.

Il programma dettagliato:

alle 9.30 Raduno dei partecipanti

alle 10 Ricevimento Autorità

alle 10.15 Deposizione corona di alloro al Monumento alla Resistenza

alle 10.30 S. Messa in suffragio dei caduti

alle 11.20 orazione ufficiale tenuta dal Presidente dell’ISRECIm Giovanni Rainisio

«Si raccomanda ai partecipanti di rispettare il distanziamento sociale e utilizzo di mascherina secondo le disposizioni in materia di prevenzione anti-covid».