Sanremo. A pochi isolati da quella che era la Villa del Maestro Pippo Barzizza, ieri sera 7 agosto hanno risuonato a Villa Ormond le note gagliarde e sincopate della sua musica, interpretate dalle neonata Orchestra Stabile dello Swing che ha offerto un’ottima prova del ricco repertorio nel quale erano presenti anche brani di altri autori quali Enzo Ceragioli, Lelio Luttazzi, Francesco Ferrari e Gianni Ferrio. Gran voce quella di Maria Cristina Riva che ha saputo far rivivere nitidamente, senza tuttavia farne il verso, alcuni classici dello Swing Italiano sotto la direzione d’orchestra di Freddy Colt, curiosamente abbigliato in verde menta. Non solo revival però nella prima serata sold out: c’è stato spazio anche per le nuove produzioni di Michele Samory, giovane trombettista, compositore e cantante marchigiano che si è unito all’affiatata compagine composta da sassofoni, ottoni e sezione ritmica comprendente i migliori jazzisti under 30 del compresorio. Il pubblico entusiasta ha richiesto bis e ha ottenuto dall’orchestra un fuori programma come il classico “C’est si bon”, un duetto alla Ella Fitzgerald & Louis Armstrong magistralmente interpretato dai due ospiti.

Resta l’attesa per la seconda serata in programma lunedì 17 agosto con Lino Patruno e la “brass band” dell’Orchestra Stabile dello Swing.