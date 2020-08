Web app “Bagnasciuga”, a Taggia dal 1° settembre stop al sistema dedicato alle prenotazioni del posto in spiaggia

Taggia. A partire dal primo settembre 2020, alla luce della minore affluenza turistica, non sarà più in funzione la web app Bagnasciuga dedicata alla prenotazione del posto in spiaggia.

Per accedere alle spiagge libere basterà occupare gli stalli disponibili una volta giunti sul posto. Si richiede all’utenza la massima collaborazione nel rispetto delle regole anti covid riportate nei pannelli esplicativi all’ingresso delle spiagge e che ricordiamo di seguito:

rispetta la distanza interpersonale tra le persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare: tra asciugamani o sdraio la distanza minima deve essere di mt. 1,5; tra gli ombrelloni la distanza minima deve essere di mt. 3;

gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale;

tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie, sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 mt;

è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;

assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq. per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);

si prega di mantenere la distanza minima di almeno un metro tra una persona e l’altra;

per gli sport di squadra (es. beach volley, beach soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.